港报财经评论：“4月引爆点”会否应验？--信报2月20日

“4月引爆点”会否应验？/习广思

周二人行进行正回购，市场担心收水，A股回软，但昨日A股由地产及金融股急升所带动，难道水源渐放松？资金觅食的变化反映市场节奏，1月主板急跌，但创业板等小型股仍然炽热，与资金积极打新有莫大关系。到2月期待股市变红的日子，新股暂停，资金则转战主板蓝筹。昨日内银股上升源自北京银行与小米合作，发展移动金融，染指网络及小米概念，刺激信行 A股再涨停，市场念念不忘阿里巴巴入股的可能性。此外，多间内银近期推银行版“余额宝”，反击网络金融的威胁，促使内银股反弹。

相比中国内地股市，港股表现呆滞，但大市节奏及主题均已转变。恒指升穿22,500点后竟有力再升，收报22,664点，但已非反弹格局，走势续牛皮。汇控 、友邦 及东亚 支撑恒指，惟大市升势不全面，成交额只得600亿港元。板块之中，手游及支付系统股份持续走强，博雅 股价一度再试新高，成交额甚至高过平保 。其次，医药股持续强势，四环 及复药 均再创新高。美中互利私有化后，复药股权将提高至48.65%，变相扩大其在“和睦家”的持股。

投资者持续在热门板块中寻宝，留意炒作一轮接一轮，过程中不同公司因种种因素，股价很快见强弱。早前炒作一时的物流股，中外运 股价再破近年高位，毅德国际 再见新高，但嘉里物流 整固未完，要买当然是买强的一只。新兴市场在1月大震荡，2月见回稳，并且有稳定迹象。在股市反弹的日子中再提风险，可能不太中听，但近期媒体上有关新兴市场的悲观看法再度出现，投资者不得不防。回看1月的震荡，普遍结论是，发生系统性危机的机会不大，即不需要担心有另一轮金融海啸。但在美国退市、改革迫切的两股力量下，新兴市场趋势正在转弱，这个周期可能要到2018年才完结。其次，新兴市场并非全面悲观，但必须拣强而买，避开脆弱国，股市走势逐级而下，风险持续演变。(B01)

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提防美元反高潮下跌/苏子

欧罗兑美元自上周四以大阳烛成功突破50天SMA阻力后，表现一直靠稳，本周初更进一步突破日线一目均衡图云雾区顶部阻力，并成功企稳之上波动及收市；故从技术上看，稍后欧罗兑美元应有甚高机会顺利突破今年的1.3775美元高位并朝着去年的1.3893美元高位迈进。

其实，目前市场情绪仍然倾向相信美元的走势可以看高一线，因此，不少看好美元后市的投资者，也不约而同地采取候高建立欧罗兑美元短仓的策略。但根据某美资汇商的散户投机情绪指标，目前有近80%的散户投资者也是以建立欧罗兑美元短仓为主，只要稍后欧罗兑美元的调整没有回落至上述的一目均衡图云雾区顶部阻力以下收市，汇价应有力顺利突破去年的1.3893美元高位及挑战1.4美元心理关口。基于外汇市场是以零和游戏的形式运作，参与的散户投资者绝大部分也是亏损收场，因此，目前欧罗兑美元的1.4美元心理关口及美元兑日圆的100日圆心理关口可说是不容有失，因为一旦顺利突破，肯定会触发大量止蚀盘入市，从而令大量看好美元并同时看淡欧罗及日圆的散户投资者录得较大亏损。

留意前天美元兑日圆虽然曾突破上周二的102.7日圆高位，可惜破位元后却仅升至102.74日圆高位便乏力再升，未能顺势挑战上月31日的102.93日圆高位及103日圆心理关口，表现令看好者大感失望；因此，小心一旦美元兑日圆因上升动力不足或会触发看好的投资者的平仓沽盘入市，故稍后汇价较大机会掉头回落并考验被视为不容有失的100日圆心理关口。踏入2月后，美元兑日圆曾多次考验日线一目均衡图云雾区底部支持并成功获得不俗的承接力，但可惜自此支持的反弹动力并不强劲，故稍后汇价若再考验此支持，届时顺利破关而下的机会甚高。因此，稍后若看见美元兑日圆顺利跌破此支持可伺机入市建立短仓，博汇价可以进一步跌至100日圆心理关口以下后出现急跌所带来的潜在利润。(B12)