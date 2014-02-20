港报社评：科网股热炒有因 三风险莫轻忽--经济日报2月20日

近日港股陷上落市格局，惟内地网股升势一枝独秀，此因科网股在全球多个主要市场皆热炒，港股亦不例外。 惟更关键是中央正力谷科网产业，以创造新的消费热点，成经济新引擎。中央过去半年先后推三文件，以鼓励信息消费、创建宽带中国、支援电子商务，藉政策倾斜催谷网络产业，内地网股遂成最受惠国策的板块。 且内地网络消费增长惊人，内地网上消费在未来3年，料至少可保持20%-30%增长，每年商机逾10万亿元，让市场憧憬内地科网股盈利可续高增长，支撑高估值。 正因中央政策力谷、市场增长亦快，内地网股遂趁势东征西讨，一方面频繁并购，尤其和网上消费相关的新业务；另一方面则力拓网上金融，进军利润丰厚的金融业，既令网企业务版图不断扩大，此更为市场提供源源不绝的炒作理据。惟任何投资皆有风险，投资者追逐内地网股，有三风险须留意。 其一，盈利风险。内地网络消费急增，主因之一是网企提供大量折扣优惠，甚或提供补贴吸引更多用户。惟网络服务生灭速度极快、用户忠诚度极低，网企烧钱过后，能否续保消费额急增、用户人数高增长，以创造更多盈利，不无变数。 其二，政策风险。内地网企业务急扩张，尤其网络金融发展迅速，因内地对网络经济的监管尚待完善，令网企可游走于灰色地带，和规管较严格的传统金融业构成不平等竞争优势。惟网络金融渐成庞然大物，中央迟早加强监管防发展失序，滋生金融风险。网络金融如此，其他网络新业务料亦如此。 其三，市场风险。内地互联网相对封闭，打的仅限内地赛，而非国际赛。若内地互联网加大对外开放，又或因内地市场渐饱和要寻新出路，那内地网企很可能面对前无去路，后有追兵之困。 在市场资金仍滥，又缺其他投资热点下，有国策支持又有增长概念的内地网股，或续受热捧，短期难言见顶，惟投资者应毋忘上述三风险，才有望在追逐有关股份不断创新高时，能保持醒觉检视网企的形势有否突变，紧抓投资时机。(A12)