港报社评：港铁变九铁翻版？ 政府应深究防异化--明报2月20日

港铁事故频仍，港铁在香港集体运输布局占据垄断性地位，但是它提供的服务质素每况愈下。港铁事故以东铁线两度因为电缆绝缘体损毁引致停电为例，表面上是维修、采购程序问题，不过，是否仅止于此，是否反映港铁管理出现异化？

东铁线两次绝缘体损毁事故，港铁披露上次出事后，已经委托理工大学设计一套电力绝缘测试仪器，证实绝缘体没有问题才会安装上去。这个措施，表面上亡羊补牢，实质是港铁卸责之举；另外，港铁表示将委托独立海外专家，检讨港铁的物料采购等程序，以免事件再发生。

主事官员方面，除了重申提示港铁全面检查系统上是否有需要改善之处，对于绝缘体涉及的采购、安装、维修等问题，并无触及。不过，这类采购或承建工程若有问题，其性质往往并非买错货那么简单。当年，九铁西门子事件，被认为暴露了九铁管理层骄横霸道、管理局监管不足。港铁目前的情况，无证据证明是九铁的翻版，不过，从一些迹象显示，港铁管理层是否出现异化，值得关注。

例如，当年九铁因为管理不善，反映在服务上事故频生，港铁接连发生事故，是否反映管理有问题，疑团待解； 另外当年九铁管理层处理事故，被认为是「批评接受、态度照旧｝，现在，港铁每逢发生事故都会表示歉意，但是港铁管理层正视事故的态度值得商榷。

现在由港铁委聘独立专家检视架空电缆维修和采购程序，并不能回应事态本质、港铁连串事故反映出来的管理疑问等，基于港铁动向牵连广泛，政府应该委请独立人士对港铁作全面体检。(A03)