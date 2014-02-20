港报社评：权宜承诺 免“辣招”夜长梦多--星岛日报2月20日

立法会就政府为楼市降温的其中两项「辣招」，展开一连数天的马拉松辩论。政府承诺让步，以后「减辣」时才用此模式，「加辣」则维持现行安排不变，但不肯修改有关附例的条文，显示当局为求法例早日订立，不致节外生枝，宁可留下一条令议员不大放心的尾巴。

「加辣」若非即时生效，会刺激市民提早买楼「避辣」，产生进一步推高楼价的反效果。「减辣」如果不即时生效，则起不到即时「救市」的效果。

在条例草案审议过程中，有议员提出要经立法会订立法例后才开始收新税，这种安排，不只会产生在审议期间中市民提早抢购的反效果，而且为法例能否通过蒙上不明朗因素，有利发展商。又有议员要求设定6个月的审议期限，这样只会方便议员透过「拉布」把法案拖垮；实际上，由开征「加辣」税至今，立法会已经用了超过1年来审议。

政府今次回应部分政党要求，「加辣」将维持现行安排，「减辣」才「先斩后奏」，是几个方案中较为可取的安排。可是政府不肯修改附例条文，只肯作口头承诺，又招来议员一番唇枪舌剑。

当局不愿修订授权政府「先订立后审议」的附例，原因是不希望立法程序去到最后关头又一拖再拖，让市场炒作「辣招」会否被拖垮的混乱讯息。由于政府的承诺是由立法会纪录在案，不会轻易改变，但是行政和立法机关互信程序低，而且有关承诺只约束到现届政府，就如「辣招」本身，只能够算是权宜之法。(A05)