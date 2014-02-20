港报社评：狙击双辣招 旨在阻挠施政--文汇报2月20日

落实楼市「双辣招」的印花税草案恢复二读，反对派议员一度提出中止辩论，最后遭否决。「双辣招」对压抑炽热楼市行之有效，回应市民最关切的问题，得到民意支持。反对派议员故意纠缠立法的方式，其目的就是不择手段阻挠施政，打击政府管治威信，漠视市民利益。

此次「双辣招」草案的审议，先审先订成为立法会争议的焦点。「双辣招」采取「先订立、后审议」机制，可迅速发挥稳定楼市作用。而且，「先订立、后审议」机制并非新方法，过往财政预算案，调整香烟税、汽车税都是这样做，未见有任何非议。本来政府一直「企硬」以「先订立，后审议」的方式调整税率，其后考虑到议员的强烈意见，承诺只会在「减辣」时用「先订立、后审议」，「加辣」时采取「先审议、后订立」方式。政府作出让步，就是为了「双辣招」议案能在立法会顺利通过。

可惜的是，反对派议员对政府的让步不但不收货，反而借题发挥向政府发难。「双辣招」草案审议的焦点应该落在法例的内容上，但反对派议员先是在先审还是先订的问题上僵持，继而又攻击运输及房屋局局长张炳良正式作出的口头承诺，将来加税、减税会以不同方式处理，是破坏法治，搬出扞卫立法会职权、尊严的「大帽子」，将一项有利民生的措施政治化。

为香港稳定繁荣出发，建制派议员有责任和义务为政府施政保驾护航。在楼市狂飙，亟需调控的关键时刻，应该以社会整体利益为重，支持双辣招议案顺利通过，不应节外生枝，添烦添乱。(A04)