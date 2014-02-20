《独家新闻》德意志银行接近与Kirch和解争讼，代价或达9亿欧元

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透法兰克福2月19日 - 德国最大的银行--德意志银行 接近以9亿欧元，换取与已故媒体大亨Leo Kirch继承人和解争讼的协议。此举将了结已纠缠该银行逾10年的激烈法庭攻防战。
一名知情人士告诉路透，德意志银行监理会已与Kirch的代表讨论庭外和解，大致已有结论；显示接近最后协议。
两名知情人士说，德意志银行对和解提案的代价约为9亿欧元(合12.4亿美元)。
“已大致就和解进行协商。”一名消息来源说。
德意志银行和Kirch家族一名发言人士拒绝置评。
慕尼黑一法院原定周四举行的Kirch案件口头证供庭已取消，显示该案或接近最后和解。
Kirch生前声称，德意志银行前执行长及后来曾担任该行董事长的布洛伊(Rolf Breuer)在2002年电视访谈中质疑Kirch媒体集团的信誉，造成该集团垮台。多年来Kirch都寻求约20亿欧元(合27亿美元)的损害补偿。Kirch已于2011年过世。
德意志银行及该行主管否认布洛伊的评论，导致Kirch媒体帝国的覆灭。
该诉讼若和解，将使德意志银行在罚款及丑闻导致的成本不确定性减少。包括该行在内的多家银行自金融危机以来，饱受操纵基准利率的指控丑闻打击。管理高层近日曾表示，德意志银行可能需提高法律拨备，以应对新的和解成本。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)