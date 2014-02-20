《独家新闻》德意志银行接近与Kirch和解争讼，代价或达9亿欧元

路透法兰克福2月19日 - 德国最大的银行--德意志银行 接近以9亿欧元，换取与已故媒体大亨Leo Kirch继承人和解争讼的协议。此举将了结已纠缠该银行逾10年的激烈法庭攻防战。

一名知情人士告诉路透，德意志银行监理会已与Kirch的代表讨论庭外和解，大致已有结论；显示接近最后协议。

两名知情人士说，德意志银行对和解提案的代价约为9亿欧元(合12.4亿美元)。

“已大致就和解进行协商。”一名消息来源说。

德意志银行和Kirch家族一名发言人士拒绝置评。

慕尼黑一法院原定周四举行的Kirch案件口头证供庭已取消，显示该案或接近最后和解。

Kirch生前声称，德意志银行前执行长及后来曾担任该行董事长的布洛伊(Rolf Breuer)在2002年电视访谈中质疑Kirch媒体集团的信誉，造成该集团垮台。多年来Kirch都寻求约20亿欧元(合27亿美元)的损害补偿。Kirch已于2011年过世。

德意志银行及该行主管否认布洛伊的评论，导致Kirch媒体帝国的覆灭。