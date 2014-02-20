《汇市简讯》欧元/美元小涨，因美元/日圆走软

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
0125 GMT
* 欧元/美元小涨，因美元/日圆走低奠定美元卖方市场基调
* 从亚洲时段看，美国市场可能对美联储会议记录反应过度
* 市场认为会议记录较为“强硬”，但符合近期美联储表态立场
* 美联储公开市场委员会(FOMC)会议后，近期出炉了一系列低迷的美国经济数据
* 买盘云集在1.3725下方，而1.3755上方部有卖单
* 支撑位在昨日低点1.3725，若跌破将终结连续五日底部抬高走势(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。