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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:35 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小涨，因美元/日圆走软

0125 GMT

* 欧元/美元小涨，因美元/日圆走低奠定美元卖方市场基调

* 从亚洲时段看，美国市场可能对美联储会议记录反应过度

* 市场认为会议记录较为“强硬”，但符合近期美联储表态立场

* 美联储公开市场委员会(FOMC)会议后，近期出炉了一系列低迷的美国经济数据

* 买盘云集在1.3725下方，而1.3755上方部有卖单

* 支撑位在昨日低点1.3725，若跌破将终结连续五日底部抬高走势(完)

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