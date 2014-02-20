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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:40 BJT

****《港报快速浏览》--2月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：狙击双辣招 旨在阻挠施政--文汇报                                   
 港报社评：权宜承诺 免“辣招”夜长梦多--星岛日报                             
 港报社评：港铁变九铁翻版？ 政府应深究防异化--明报                           
 港报社评：科网股热炒有因 三风险莫轻忽--经济日报                             
 港报社评：楼市放缓生产转弱 美国复苏笼罩疑云--信报                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：“4月引爆点”会否应验？--信报2月20日                          
 港报财经评论：内险销售佳，择优候低买--经济日报2月20日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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