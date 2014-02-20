金属期市：伦铜持稳，关注中国制造业数据

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
上海期交所主力5月期铜合约 下跌0.3%，至每吨50,620元人民币。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)三名官员周三表示，相信美国经济正在增强，尽管最近严寒天气导致成长放缓。这将允许美联储继续缩减购债计画。
美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅，因严寒扰乱了建筑活动，但建筑许可连续第三个月减少则表明，楼市出现了一些疲软的迹象。
阿塞拜疆计划明年起增加铝产量，到2016年产量增至高达10万吨。(完)
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(编译 张若琪/王兴亚；审校 张荻/张涛)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。