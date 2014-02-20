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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:49 BJT

金属期市：伦铜持稳，关注中国制造业数据

上海期交所主力5月期铜合约 下跌0.3%，至每吨50,620元人民币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)三名官员周三表示，相信美国经济正在增强，尽管最近严寒天气导致成长放缓。这将允许美联储继续缩减购债计画。

美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅，因严寒扰乱了建筑活动，但建筑许可连续第三个月减少则表明，楼市出现了一些疲软的迹象。

阿塞拜疆计划明年起增加铝产量，到2016年产量增至高达10万吨。(完)

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(编译 张若琪/王兴亚；审校 张荻/张涛)
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