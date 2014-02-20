路透专访： 标普称巴西需要推出切合实际的预算盈余目标

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透纽约2月19日 - 标准普尔的分析师周三表示，巴西今年必须拟出可实现的预算节支目标，使投资者和评级机构相信其能够维系可持续的债务负担。
巴西财长曼特加周四将提出2014年基本财政盈余目标，许多分析师担心目标过低，或不足以安抚忧虑巴西近期经济基本面恶化的投资者。
标普分析师Lisa Schineller在专访中对路透表示，“我们必须要评估这个目标是否切合实际。目标是重要的，但我们不光要看数字，还要看你如何实现。”
“我们看到去年基本财政盈余靠着非经常性岁入，降至相当于国内生产总值(GDP)的1.9%，年度结算仍面临挑战。”
然而她重申，标普在决定巴西评级时，将考虑巴西下届政府发出的政策信号。
她还暗示，即便巴西评级很快被降，未来几年也不会失去投资级评级。
Schineller指出，标普去年将巴西BBB评级的展望降至负面，因其看到该国宏观基本面“一点点地”在恶化。
“我们看到政府财政状况变糟，若评级被降至BBB-，这种情况可能会持续下去，”她并未透露若巴西被降级，是否会给予稳定的评级展望。(完) (翻译 张荻；审校 张若琪)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。