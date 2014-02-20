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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 10:39 BJT

路透专访： 标普称巴西需要推出切合实际的预算盈余目标

路透纽约2月19日 - 标准普尔的分析师周三表示，巴西今年必须拟出可实现的预算节支目标，使投资者和评级机构相信其能够维系可持续的债务负担。

巴西财长曼特加周四将提出2014年基本财政盈余目标，许多分析师担心目标过低，或不足以安抚忧虑巴西近期经济基本面恶化的投资者。

标普分析师Lisa Schineller在专访中对路透表示，“我们必须要评估这个目标是否切合实际。目标是重要的，但我们不光要看数字，还要看你如何实现。”

“我们看到去年基本财政盈余靠着非经常性岁入，降至相当于国内生产总值(GDP)的1.9%，年度结算仍面临挑战。”

然而她重申，标普在决定巴西评级时，将考虑巴西下届政府发出的政策信号。

她还暗示，即便巴西评级很快被降，未来几年也不会失去投资级评级。

Schineller指出，标普去年将巴西BBB评级的展望降至负面，因其看到该国宏观基本面“一点点地”在恶化。

“我们看到政府财政状况变糟，若评级被降至BBB-，这种情况可能会持续下去，”她并未透露若巴西被降级，是否会给予稳定的评级展望。(完) (翻译 张荻；审校 张若琪)
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