更新版 1-中国债市：国库现金存款利率居高不下，资金虽宽但揽存压力颇重

* 九个月国库现金定存利率6.30%

* 维持在年初以来高位

* 1月放贷过多及存款流失，银行揽存压力重 (新增市场评论及更多内容)

路透上海2月20日 - 尽管资金市场持续宽松，但中国财政部周四招标的九个月国库现金定存利率仍居高不下，因1月放贷过猛，且受新型类存款投资产品等影响，存款流失较多致银行揽存压力颇重。

财政部公告，稍早招标的500亿元人民币九个月期国库现金定期存款，中标利率为6.30%。而今年此前招标的六个月和三个月期存款，利率也均在6%以上。

华北一地方性银行交易员表示，投标国库定存，主要是“存款掉的太厉害，余额宝之类的对银行存款冲击不小啊。”

他解释说，因目前市场流动性充裕，该行资金缺口十分有限，而且即使有融资需求，也极易以相对低的成本满足。

余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。日前有消息称，余额宝规模已飙升至4,000亿元。因此，工行 等大型银行亦有推出类似产品以应对存款流失压力。

银行间市场近期资金维持宽松局面，周四早盘隔夜回购加权利率 更续跌逾30个基点(bp)，向2%低位水平靠拢。

华南一银行交易员补充说，1月银行贷款投放势头迅猛，而存款流失严重，因此一些机构贷存比压力有所增加，从而也增加本次国库现金定存需求。

央行此前公布数据显示，1月人民币贷款增加1.32万亿元，同比多增2,469亿元；而当月人民币存款减少9,402亿元，同比少增2.05万亿元。

今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日为2月20日，到期日为11月20日。此前已进行的招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

-------------------------------------------------------

一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

-------------------------------------------------------

1,400