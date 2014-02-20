欧洲金融：德国和法国就衍生品交易课税达成共识--法国消息人士

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透巴黎2月19日 - 一名接近法国财政部长莫斯可维西的消息人士周三表示，法国和德国一致认为，一项规划中的泛欧洲金融交易税应将所有衍生品交易包含在内。
两国内阁成员在巴黎召开联合会议之后，法国总统奥朗德(Francois Hollande)及德国总理梅克尔表示，他们希望其他欧盟伙伴在5月欧洲议会选举之前就开征此税达成协议。
法国及该国银行业者过去一再警告称，对所有金融产品课征交易税可能损及欧洲金融业。但德国近期提出一个妥协方案，各不同类型产品可以渐进开征交易税。
该名消息人士指出，“法国和德国已经原则上同意金融交易税应涵盖所有衍生品，而不仅止于股票衍生品。”
目前尚不清楚最终税率，以及何时会适用于特定产品。
奥朗德被问及他是否认同德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的说法，先从股票交易开始渐进实施金融交易税时，奥朗德称这类细节将会在部长层级讨论中敲定。
奥朗德称，“重点是要加以实现。如果我们追求完美，我知道有部分人士会钻研细节，从而导致金融交易税永无出台一日。我倾向一个不全然完美的税制，而不是完全不课税。”
奥朗德称，巴黎和柏林当局对于衍生品“看法一致”，但他并未详加描述。梅克尔则重申在欧洲议会选举前在欧盟范围达成协议的联合目标。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)