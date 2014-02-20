巴西个股：淡水河谷可能出售其巴西东北部钾肥项目

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透巴西利亚2月19日 - 淡水河谷 执行长Murilo Ferreira周三说，如果该公司无法与地方当局达成税务协议，那么淡水河谷可能寻求出售其位于巴西东北部塞尔希培州(Sergipe)的40亿美元钾肥项目。
Ferreira说，若无解决方案，淡水河谷将在2月28日停止该项目的计划工作。
塞尔希培州州长Jackson Barreto在同一个听证会场合中表示将找出税务问题的解决之道。该州的两个城镇Capala和Japaratuba均坚称淡水河谷计划中的钾肥厂位置是坐落在其领域范围，均主张其有权收取预期中的税入收益。
淡水河谷优先股股价周三在巴西股市上涨1%，是三个交易日内首度上涨，也是一周内最大单日涨幅。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。