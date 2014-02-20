巴西个股：淡水河谷可能出售其巴西东北部钾肥项目

路透巴西利亚2月19日 - 淡水河谷 执行长Murilo Ferreira周三说，如果该公司无法与地方当局达成税务协议，那么淡水河谷可能寻求出售其位于巴西东北部塞尔希培州(Sergipe)的40亿美元钾肥项目。

Ferreira说，若无解决方案，淡水河谷将在2月28日停止该项目的计划工作。

塞尔希培州州长Jackson Barreto在同一个听证会场合中表示将找出税务问题的解决之道。该州的两个城镇Capala和Japaratuba均坚称淡水河谷计划中的钾肥厂位置是坐落在其领域范围，均主张其有权收取预期中的税入收益。