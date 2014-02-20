《汇市简讯》澳元兑美元下跌，受汇丰中国PMI不振影响

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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* 澳元兑美元从0.9000急跌至0.8960下方，此前汇丰公布中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至七个月低点
* 澳洲就业数据公布后,于2月13日创下的低点0.8928为支撑位
* 澳元/美元关键支撑为位于0.8917的55日均线(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。