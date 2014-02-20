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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:58 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌，受汇丰中国PMI不振影响

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* 澳元兑美元从0.9000急跌至0.8960下方，此前汇丰公布中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至七个月低点

* 澳洲就业数据公布后,于2月13日创下的低点0.8928为支撑位

* 澳元/美元关键支撑为位于0.8917的55日均线(完)

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