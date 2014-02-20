芝加哥期市：CBOT小麦期货五日来首次下滑，因交易商锁定获利

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
玉米价格获得支撑，因交易商准备好应对来自美国农业部(USDA)的数据。美国农业部本周可能下调对美国玉米种植面积的预估。
小麦也受到提振，因天气预报称下周中西部将迎来又一波可能损害作物的寒流。
巴西压榨业协会Abiove周三将其大豆产量预估从上月的8,760万吨上调至8,860万吨。
大豆仍然受到支撑，因中国没有大量取消美国船货。中国通常在南美新作大量上市时取消美国船货。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 619.00 -1.25 -0.20% +1.14% 578.30 77
CBOT玉米 453.25 -0.50 -0.11% +0.83% 434.96 80
CBOT大豆 1355.75 1.50 +0.11% -0.39% 1306.99 68
CBOT稻米 $15.80 $0.01 +0.03% -0.35% $15.53 66
美国原油 $103.34 $0.03 +0.03% +0.89% $97.14 88
汇率
欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.03% -0.15%
美元/澳元 0.901 0.001 +0.10% -0.19% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。