芝加哥期市：CBOT小麦期货五日来首次下滑，因交易商锁定获利

玉米价格获得支撑，因交易商准备好应对来自美国农业部(USDA)的数据。美国农业部本周可能下调对美国玉米种植面积的预估。

小麦也受到提振，因天气预报称下周中西部将迎来又一波可能损害作物的寒流。

巴西压榨业协会Abiove周三将其大豆产量预估从上月的8,760万吨上调至8,860万吨。

大豆仍然受到支撑，因中国没有大量取消美国船货。中国通常在南美新作大量上市时取消美国船货。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 619.00 -1.25 -0.20% +1.14% 578.30 77

CBOT玉米 453.25 -0.50 -0.11% +0.83% 434.96 80

CBOT大豆 1355.75 1.50 +0.11% -0.39% 1306.99 68

CBOT稻米 $15.80 $0.01 +0.03% -0.35% $15.53 66

美国原油 $103.34 $0.03 +0.03% +0.89% $97.14 88

汇率

欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.03% -0.15%

美元/澳元 0.901 0.001 +0.10% -0.19% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张涛)