《全球主要央行动态》--2月20日

以下所列为上周四下午至本周四(2月13日-2月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。会议记录还显示，决策者接近决定如何针对美联储在未来一段时间保持低利率的承诺作出调整，包括把金融稳定性考虑纳入这种承诺的可能性。与会者普遍“预期经济将在未来几个季度温和扩张”。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，可能在通胀、失业和GDP达标时升息 ，预期利率“到了明年之后”仍将维持于近零水准，并称美联储将需要尽快调整维持宽松政策一段时间的口头承诺。威廉姆斯加入多位其他决策官员行列，呼吁调整前瞻指引，包括回到更偏向定性的指引。

克利夫兰联邦储备银行宣布，提名现任费城联邦储备银行高阶官员梅斯特(Loretta Mester)担任新任总裁，将自6月1日起接替现任总裁皮亚纳尔托职位。

**欧元区**

欧洲央行在月报中重申其前瞻性引导，即在一段较长时间内维持利率在当前或更低的水准。一如往常，欧洲央行月报内容和其主要政策声明基本相同。欧洲央行表示，能源价格将从3月开始对欧元区通胀产生上推压力。

欧洲央行(ECB)执委普雷特表示，只要有必要，欧洲央行将维持宽松货币政策 。他还称，央行在稳定欧元区的过程中起到了关键作用，但政府应继续实施改革，以便让欧元区经济成长“带来惊喜” 。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼接受采访时表示，欧元区的低通胀和欧元强势今年可能会自行修正，不需要欧洲央行采取行动 。诺沃特尼还表示，欧洲央行有可能等待，看是否应该调整利率 ，欧洲央行的政策工具选项中包括负利率这一项，但迄今为止并未作出动用的决定 。他还称，欧洲央行的直接货币交易(OMT)买债计划不再有那么重大的作用，因为欧元区瓦解的忧虑已经消退 。

**英国**

英国央行会议记录显示，央行决策者对于前瞻性指引作出重大调整没有产生意见分歧。在英国央行货币政策委员会(MPC)2月5-6日的会议上，委员们就央行总裁金恩上周有关前瞻性指引作出的重要调整进行了讨论，但没有进行投票。MPC还认为，即便到时候升息，也会逐步进行。

英国央行公布新指引计划，称要更加关注闲置产能的情况，以作为判断央行利率决策的依据。相比之下，之前其决策更直接的与失业率下降挂钩。

英国央行总裁卡尼表示，只有当一系列指标显示经济更接近全部产能时，央行才会开始升息。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员戴尔表示，央行并不能预先知道把利率置于何种水平将可支撑英国经济的复苏，但利率在未来一段时间内仍将保持在低点。

英国央行货币政策委员会委员迈尔斯接受访问时表示，英国房市并未过热，但利率不会永久处于纪录低位。

**日本**

日本央行维持宽松的货币政策不变，并重申对经济的乐观看法，未受近期经济增长势头减弱迹象影响，并暗示或需要一段时间才会采取更多刺激措施。一如预期，日本央行维持扩大货币基础的承诺，每年扩大幅度为60-70万亿(兆)日圆。日本央行还决定将于3月底到期的三项特别贷款工具延长一年。这些贷款工具旨在推动资金从银行流向借款人。

日本央行总裁黑田东彦表示，日本经济符合央行预估，暗示没有必要立即放宽货币政策。黑田东彦还称，本周20国集团(G20)金融领袖会议将可能讨论新兴市场经济成长放缓问题，不过他维持这样的观点，即发达经济体的强劲增长将逐渐帮助新兴经济体复苏。

日本央行审议委员森本宜久称，日本经济将超出潜能，尽管上调消费税会带来影响。他还说制定政策时缓和上调消费税产生的影响至关重要。

**中国**

中国人民银行称，2014年要继续扩大人民币跨境使用，完善相关政策，加快推进人民币资本项目可兑换，转变跨境资本流动管理方式。刊登在央行网站的新闻稿称，2014年中国央行将逐步完善人民币汇率形成机制，有序扩大汇率浮动区间。

春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。

**澳洲**

澳洲央行认为，有迹象显示政策刺激举措正在发挥作用，促进经济活动，因此应该暂时维持利率政策不变。澳洲央行在2月4日的会议记录中还指出，澳元汇率下降将支撑经济成长。在这次会议上，澳洲央行放弃进一步放宽政策的倾向，令许多人感到意外。

澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent表示，澳元在过去一年持续下滑理由充分，但未宣称澳元需进一步下跌。 他还称，汇率若持续较去年水准下滑，将有助于经济成长。

**韩国**

韩国央行总裁金仲秀表示，近期韩国国内人民币存款大幅上升并不特别令人担忧，暗示央行不打算采取特别举措限制国内人民币账户。

**其他央行**

瑞典央行维持指标回购利率在0.75%不变，一如市场预期。央行并表示，在通胀回升且经济复苏更加稳固以前，回购利率都需维持在当前的低水准。

印尼央行宣布维持指标利率在7.50%不变，因经常账赤字缩窄，去年央行已经大幅收紧过货币政策。央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

俄罗斯央行维持指标利率不变，一如预期，但是警告称若卢布走软引发通胀率偏离中期目标，可能会紧缩政策。

土耳其央行宣布维持利率不变而并没有进一步收紧政策，因担心可能影响到经济成长。此前央行在上月大幅加息，以帮助稳定里拉汇率。土耳其下月将迎来选举。

俄罗斯央行在季度货币政策报告中称，该国2015-16年经济成长率可能达到1.7-2.0%的水平。这表明经济成长预估较之前下修。

泰国央行总裁张旭州表示，他不担心美联储缩减购债引发的资本外流。张旭州表示，泰国经济发展均衡，今年下半年成长料将加速至约3%。 (完)

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