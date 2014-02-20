欧洲金融：欧洲央行对银行资产测试的截止日期态度强硬

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
第二名消息人士证实，强调时间表的重要性是这次会议发出的非常强烈信息，并称鼓励各银行通过多种方法按时提供相关资料，包括对信息披露较少的资产给予较低的估值。
另一名了解情况的消息人士表示，各银行不会因为全面及时地提交资料而受到奖励，但那些不全面遵守相关要求的银行则肯定会面临额外负担，可能包括必须提交关于更大范围的贷款样本的信息。
欧洲央行拒绝对本次会议发表评论。
会议还详细讨论了欧洲央行监管人员能否检查欧元区银行在欧元区以外地区的资产。前两名消息人士说，这些讨论没有得出明确结论。
消息人士表示，欧洲央行与各国监管机构及顾问之间的简报会，计划在3月3日和3月17日举行。(完)
(编译 戴素萍/张涛；审校 孙茉莉)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)