欧洲金融：欧洲央行对银行资产测试的截止日期态度强硬

第二名消息人士证实，强调时间表的重要性是这次会议发出的非常强烈信息，并称鼓励各银行通过多种方法按时提供相关资料，包括对信息披露较少的资产给予较低的估值。

另一名了解情况的消息人士表示，各银行不会因为全面及时地提交资料而受到奖励，但那些不全面遵守相关要求的银行则肯定会面临额外负担，可能包括必须提交关于更大范围的贷款样本的信息。

欧洲央行拒绝对本次会议发表评论。

会议还详细讨论了欧洲央行监管人员能否检查欧元区银行在欧元区以外地区的资产。前两名消息人士说，这些讨论没有得出明确结论。

消息人士表示，欧洲央行与各国监管机构及顾问之间的简报会，计划在3月3日和3月17日举行。(完)