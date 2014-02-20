中国热股：北京银行早盘涨近6%，其与小米探讨移动支付合作

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海2月20日 - 中国传统金融企业正加快与互联网金融的融合进程。北京银行 周三与国内知名智能手机生产商小米科技签约，双方将探讨移动支付等方面的合作。受此消息影响，北京银行股价周四早盘上涨近6%。
10:20分，该股报8.42元人民币，涨0.47元或5.91%，稍早该股一度上涨7.8%至8.57元。
公告指出，双方将在移动支付、便捷信贷、产品定制、渠道拓展等多个方向探讨合作。北京银行与小米公司将携手探索基于小米公司互联网平台的综合金融服务，合作范围包括基于近距离无线通讯技术（NFC）功能的移动支付结算业务、理财和保险等标准化产品的销售、货币基金的销售平台以及标准化个贷产品在手机/互联网终端申请。
同时，北京银行将针对小米公司客户群设计专属产品流程，通过手机等终端积极探索移动金融发展方向，开展移动金融业务合作。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。