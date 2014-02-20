中国热股：北京银行早盘涨近6%，其与小米探讨移动支付合作

路透上海2月20日 - 中国传统金融企业正加快与互联网金融的融合进程。北京银行 周三与国内知名智能手机生产商小米科技签约，双方将探讨移动支付等方面的合作。受此消息影响，北京银行股价周四早盘上涨近6%。

10:20分，该股报8.42元人民币，涨0.47元或5.91%，稍早该股一度上涨7.8%至8.57元。

公告指出，双方将在移动支付、便捷信贷、产品定制、渠道拓展等多个方向探讨合作。北京银行与小米公司将携手探索基于小米公司互联网平台的综合金融服务，合作范围包括基于近距离无线通讯技术（NFC）功能的移动支付结算业务、理财和保险等标准化产品的销售、货币基金的销售平台以及标准化个贷产品在手机/互联网终端申请。