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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:09 BJT

日本股市：连续第二日下跌，美联储会议记录支持继续缩减购债

路透东京2月20日 - 日本股市日经指数连续第二天下滑，尾随美股跌势，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示其将持续缩减刺激措施。

日经指数 早市盘中下跌0.8%至14,643.01点，上日收低0.5%至14,766.53点。

分析师表示，周二上涨之后投资人持续获利了结。日经指数周二大涨3.1%，创1月31日以来新高，此前日本央行称其将展延贷款工具一年。

东证股价指数 下跌0.8%至1,209.19点，33个类股中有32个类股下跌。(完)
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