日本股市：连续第二日下跌，美联储会议记录支持继续缩减购债

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透东京2月20日 - 日本股市日经指数连续第二天下滑，尾随美股跌势，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示其将持续缩减刺激措施。
日经指数 早市盘中下跌0.8%至14,643.01点，上日收低0.5%至14,766.53点。
分析师表示，周二上涨之后投资人持续获利了结。日经指数周二大涨3.1%，创1月31日以来新高，此前日本央行称其将展延贷款工具一年。
东证股价指数 下跌0.8%至1,209.19点，33个类股中有32个类股下跌。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。