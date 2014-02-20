美国经济：适时调整FED中长期退出策略是合宜的--旧金山联储总裁

路透纽约2月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三说，关于降低膨胀的资产负债表，美联储应该更新其中长期“退出策略”以反映计划的变动，因该计划是2011年就公布的。

他被记者问及更新策略时回答说，“当世界改变，我们的计划已经以合宜方式跟着调整。”他举例说，美联储已明确表态无意出脱任何其所购置的资产，直到“稍后”其寻求缩减资产负债表时或许有此可能。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)