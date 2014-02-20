全球经济：IMF称发达经济体过快缩减刺激政策将引发风险

路透华盛顿2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，鉴于全球经济复苏疲弱及近期市场波动凸显一些新兴市场面临的主要风险，因此包括美国在内的发达经济体必须避免过快撤走刺激政策。

IMF称，央行退出计划有更好合作的空间。随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债规模，许多新兴市场一直呼吁开展合作。

在为即将召开的20国集团(G20)会议准备的简短报告中，IMF人士称，全球经济前景与1月时作的上次评估差不多，预计今年经济率增长约为3.75%，2015年为4.0%。

但欧元区和新兴市场通胀率极低带来新风险，需要良好的经济政策和灵活的汇率以应对动荡形势。

该报告称，“新兴经济体资本流出，利率上升及货币大幅贬值仍是主要忧虑。鉴于企业较为脆弱，持续紧缩金融条件可能会降低投资且不利于一些国家的经济增长。”此次G20财长及央行总裁会议将于2月22-23日在悉尼召开。

一些新兴市场国家决策者把去年和今年1月市场动荡归咎于美联储，去年美联储开始考虑缩减刺激措施。

IMF称，目前就撤走非传统货币政策有进行良好合作的空间，比如央行就退出计划进行广泛讨论，IMF并提请美联储注意结束对其经济的支撑过快。

“由于前景改善，美国等国家避免在不成熟条件下撤走货币宽松政策至关重要。”IMF称。

就欧元区来说，欧洲央行应进一步放宽政策，如果日本迈向2%通胀目标的进程反转或停滞，日本央行亦应放宽政策。

澳洲国库部长霍基周三稍早表示，澳洲将利用这次主持召开G20会议的机会，推动达成增强全球经济增长的协议，并为公共基建项目融资提出新想法。

IMF称，经济分析显示，执行包括财政、就业市场调整和基建投资在内的一系列结构性改革，将在未来五年为全球经济增长每年作出0.5个百分点的贡献。(完)