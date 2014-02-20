版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:11 BJT

离岸人民币：中信银行三年期点心债开跑，以4.125%在市场询价

路透香港2月20日 - 中国股份制商业银行--中信银行 点心债正式开跑，根据路透周四所获销售文件，该行正以4.125%在市场为三年期点心债询价。

这批债券发行人评级为：Baa2（穆迪）/BBB（惠誉）。

联席全球协调人为：汇丰，西班牙BBVA。联席簿记协调以及承销商还有：中信证券，中信银行（国际）以及瑞穗证券。

中信银行此前获得人行及发改委同意在香港发行金额不超过15亿元的人民币普通金融债券。

中信银本周公布，去年实现净利润391.75亿元人民币，同比增长26.24%，每股收益0.84元；不良贷款率为1.03%，较上年末升0.29个百分点。 （完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐