离岸人民币：中信银行三年期点心债开跑，以4.125%在市场询价

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 中国股份制商业银行--中信银行 点心债正式开跑，根据路透周四所获销售文件，该行正以4.125%在市场为三年期点心债询价。
这批债券发行人评级为：Baa2（穆迪）/BBB（惠誉）。
联席全球协调人为：汇丰，西班牙BBVA。联席簿记协调以及承销商还有：中信证券，中信银行（国际）以及瑞穗证券。
中信银行此前获得人行及发改委同意在香港发行金额不超过15亿元的人民币普通金融债券。
中信银本周公布，去年实现净利润391.75亿元人民币，同比增长26.24%，每股收益0.84元；不良贷款率为1.03%，较上年末升0.29个百分点。 （完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。