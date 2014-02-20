新债招标：中国进出口行两期新债中标结果均低于预期--业内人士

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透北京2月20日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债，中标收益率为5.1244%，五年期(附第三年末投资者选择权)固息债中标利率为5.2613%，均低于此前市场预测均值5.16%和5.28%。
业内人士并透露，两期债边际中标收益率分别为5.1461%和5.29%，投标倍数分别为2.40倍和1.99倍。
该两年期债为进出口行今年第五期固息债增发。进出口行于1月27日招标的第五期债，当期发行规模为50亿元，票面利率5.2673%。本周将新发的两期债具体发行条款如下：
第8期 第9期
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发行(招标)上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
(今年第五期增发) (第三年末附投资者选择权)
招标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)
缴款日/起息日 2月21日/2月17日 2月24日
分销期 2月20日至2月21日 2月20日-2月24日
上市日 2月27日 2月28日
基本承销额 无
发行手续费 均为发行总额的0.05%
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。