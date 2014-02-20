全球经济：新兴市场卖压已近尽头--莫比尔斯

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透墨西哥城2月19日 - 坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)周三在墨西哥表示，全球新兴市场卖压正接近尽头。目前他正巡访拉丁美洲市场。
莫比尔斯指出，相较于发达经济体，新兴市场的经济成长仍比较高，外汇储备增加，且整体债务相对于国内生产总值(GDP)之比则较低。
“我认为市场正开始了解到，他们走得太快了。”莫比尔斯周三在墨西哥城一场记者会中表示。
“我们正接近这场出走潮的尽头。”
莫比尔斯也警告称，尽管新兴市场的整体公共和民间债务仍低，但他看到了南非和墨西哥消费者债务在上升。
他赞扬墨西哥总统Enrique Pena Nieto推动国会完成从能源到电信的全面经济改革，称投资人正屏息以待新法的实施。
“我们访问的每个人对墨西哥都兴致浓厚，因为那里有石油。你访查的每家油企都希望到这儿来。”他说。
墨西哥是全球第10大产油国。
然而专攻股票的莫比尔斯表示，墨西哥企业个股并非全面都有买进的吸引力。
“我们的确认为部分股票有点贵了，因此这个市场真的是个择股而进的市场。”他称。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。