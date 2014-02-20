《汇市简讯》美元/日圆在定盘后下跌，受日股跌势打压

0201GMT

* 美元/日圆从102.41跌至东京定盘后的101.94

* 进口商薪酬结算日结算需求获得满足，过去半个小时日股跌幅扩大

* 日经指数目前下跌1.38%

* 美元/日圆在101.75-80间有买盘，101.76为周二回档低点，下方则有停止单

* 下道支撑位在101.50附近，101.54是一目均衡云区底部，101.55为百日均线位置

* 在101.35-40有更多支撑，其中101.38是周一低点。(完)

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