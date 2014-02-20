夏威夷航空将开通檀香山至北京的直飞航线

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月19日（记者 Fang Yan/Matthew Miller） - 美国第八大航空公司--夏威夷航空 将从4月18日起开通檀香山（火奴鲁鲁）至北京的直飞航线，每周三班。尽管与中国对手间的竞争愈发激烈，夏威夷航空对该航线成为其亚洲发展最快的航线之一抱有信心。

夏威夷航空首席商务官Peter Ingram接受路透采访时表示，随着可支配收入的增加，预计未来几年游客数量大幅提升，该公司的营收将获得提振。

“现在中国游客只占一小部分，但是考虑到中国经济的强劲以及中产阶级的崛起，我们认为未来几年中国游客的数量会不断增加。”

夏威夷旅游局最近的数据显示，2012年以来，前往夏威夷的中国游客数量增加了40%左右，他们喜欢购物和休闲。中国游客每人每天的花费略低于400美元，是所有国家中最高的。

夏威夷越来越受欢迎引发中国东方航空 去年底将飞往檀香山的航班由每周三班增加至每周五班。

中国国际航空 也于1月21日开通了北京至檀香山直飞航线，每周三班。

Ingram称，夏威夷航空的服务将从竞争中脱颖而出。该公司还向顾客提供夏威夷不同岛屿间的大巴服务、以及夏威夷与11个美国城市间的航班。