意大利政经：总理提名人伦齐预计将在周一前完成组阁

路透罗马2月19日 - 意大利总理提名人伦齐(Matteo Renzi)表示，他预计新政府可以赶在议会周一举行正式信任投票之前完成组建。他已经结束与主要政党的磋商。

“我相信顺利展开工作的各项条件条件都已具备，”伦齐周三结束与议会团体的会谈后对记者表示。

他表示，预计将在周六向总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)正式接受组阁委托，届时他可能呈交其内阁名单。

伦齐在与其他政党人士见面后还与意大利央行总裁维斯科举行了会谈。他表示，计划在周四起草政策文件，并继续确定未来的部长人选。