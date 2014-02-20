意大利政经：总理提名人伦齐预计将在周一前完成组阁

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透罗马2月19日 - 意大利总理提名人伦齐(Matteo Renzi)表示，他预计新政府可以赶在议会周一举行正式信任投票之前完成组建。他已经结束与主要政党的磋商。
“我相信顺利展开工作的各项条件条件都已具备，”伦齐周三结束与议会团体的会谈后对记者表示。
他表示，预计将在周六向总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)正式接受组阁委托，届时他可能呈交其内阁名单。
伦齐在与其他政党人士见面后还与意大利央行总裁维斯科举行了会谈。他表示，计划在周四起草政策文件，并继续确定未来的部长人选。
不过，他不愿回答有关内阁成员可能人选的问题。此前有媒体报导猜测，他在挑选经济部长等几个重要职位人选方面遇到困难。(完)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)