台湾股市：早盘下滑，宸鸿走跌而小盘股上扬

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾股市周四早盘下滑0.3%，受累于显示面板制造商F-TPK(宸鸿) 下跌，因该公司财报称上市以来首次出现季度亏损。
截止0145GMT，台股加权股价指数 跌至8,550.79点，跟随大部分亚洲股市的跌势，回吐了前日的0.2%涨幅。
宸鸿最多下挫2.2%，拖累电子类指数 下跌0.4%。金融类指数也下滑0.4%。
但小盘股上扬；Capital Investment Trust基金经理Ryan Shen表示，这是由于小盘股获利增长快于蓝筹股，部分是受益于美国经济复苏。
帝宝工业 跳涨1.6%，Cub Elecparts 劲升4.8%。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。