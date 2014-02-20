台湾股市：早盘下滑，宸鸿走跌而小盘股上扬

路透台北2月20日 - 台湾股市周四早盘下滑0.3%，受累于显示面板制造商F-TPK(宸鸿) 下跌，因该公司财报称上市以来首次出现季度亏损。

截止0145GMT，台股加权股价指数 跌至8,550.79点，跟随大部分亚洲股市的跌势，回吐了前日的0.2%涨幅。

宸鸿最多下挫2.2%，拖累电子类指数 下跌0.4%。金融类指数也下滑0.4%。

但小盘股上扬；Capital Investment Trust基金经理Ryan Shen表示，这是由于小盘股获利增长快于蓝筹股，部分是受益于美国经济复苏。

帝宝工业 跳涨1.6%，Cub Elecparts 劲升4.8%。(完)