主要国家经济指标预测--2月21日****

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月21日(五) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较上月) -2.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -90 103.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 90.4 0930 英国零售销售(较前月) 1月 -1.0% +2.6% (较上年同期) +5.0% +5.3% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.6% 扣除汽车零售销售(较上年同期) 持平 +0.4% 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 468 487 1530 美国ECRI经济领先指标 2月14日当周 -- 132.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月19日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超5,015 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,790 -- 2350 日本出口(较上年同期) 1月 +9.5% +12.6% 进口(较上年同期) +25.0% +21.8% 贸易收支(亿日圆) 逆差27,900 逆差24,890 2月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -1.1% -0.8% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差25.94 -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.6% -0.5% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 48.5 49.6 Markit服务业PMI 46.9 49.4 Markit综合PMI 47.6 -- 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 54.7 56.3 Markit服务业PMI 55.4 53.4 Markit综合PMI 56.1 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 53.0 54.0 Markit服务业PMI 51.7 51.9 Markit综合PMI 52.7 53.1 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 12月 -4.9% -- 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) +1.9% -- 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 12月 -0.3% -- 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -0.6% -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 正3 正5 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 实质所得 +0.1% 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月15日当周 33.6 33.5 四周均值(万人) 33.9 -- 续请失业金人数(万人) 2月8日当周 298.1 297 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 56.7 53.0 1500 美国领先指标 1月 +0.3% +0.4% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负6.3 正8.0 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 +0.2% -- 2100 新西兰政府净债务与GDP之比 12月 28.8% -- (完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。