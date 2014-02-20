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亚洲 | 2014年 2月 21日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--2月21日****

路透2月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    2月21日(五)
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)             1月终值       +0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                         +0.7%      +0.7%
          意大利HICP(较上月)                                          -2.1%      -2.1%
                     (较上年同期)                                     +0.6%      +0.6%
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                  1月         -90      103.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           --        90.4
    0930  英国零售销售(较前月)                              1月       -1.0%      +2.6%
                    (较上年同期)                                      +5.0%      +5.3% 
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月       +0.1%      -0.2%
                                   (较上年同期)                       +1.3%      +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                   +0.1%      -0.4%
                           (较上年同期)                               +1.3%      +1.3%
    1330  加拿大零售销售(较前月)                           12月       -0.4%      +0.6%
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                          持平       +0.4%      
    1500  美国成屋销售年率(万户)                            1月         468        487
    1530  美国ECRI经济领先指标                        2月14日当周      --        132.2
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    2月19日(三)  
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                         前周   买超5,015       --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                卖超2,790       --  
    2350  日本出口(较上年同期)                   　　       1月       +9.5%     +12.6% 
              进口(较上年同期)                    　　               +25.0%     +21.8%
              贸易收支(亿日圆)                    　　           逆差27,900 逆差24,890  
    
    
    2月20日(四)
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   1月       -0.1%      +0.2%
                                 (较上年同期)                         -1.1%      -0.8% 
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                              1月   顺差25.94        --  
    0745  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          1月终值       -0.6%      -0.5%
                                    (较上年同期)                      +0.8%      +0.9%
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           2月初值        48.5       49.6 
                Markit服务业PMI                                        46.9       49.4 
                Markit综合PMI                                          47.6        --  
    0828  德国Markit制造业PMI                           2月初值        54.7       56.3
                Markit服务业PMI                                        55.4       53.4 
                Markit综合PMI                                          56.1        --   
    0858  欧元区Markit制造业PMI                         2月初值        53.0       54.0
                Markit服务业PMI                                        51.7       51.9 
                Markit综合PMI                                          52.7       53.1
    0900  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               12月       -4.9%        --   
                     工业订单(较上年同期)(未经季节调整)               +1.9%        --  
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)               12月       -0.3%        -- 
                 工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   -0.6%        -- 
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   2月         正3        正5
    1330  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   1月       +0.1%      +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                         +1.6%      +1.6%
                扣除食品和能源(较前月)                                +0.1%      +0.1%  
                              (较上年同期)                            +1.6%      +1.6% 
              实质所得                                                +0.1%       持平
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                2月15日当周      33.6       33.5
              四周均值(万人)                                           33.9        --  
              续请失业金人数(万人)                     2月8日当周     298.1        297
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             2月初值      56.7       53.0
    1500  美国领先指标                                      1月       +0.3%      +0.4%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                    2月       负6.3      正8.0 
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       1月       +0.2%        --  
    2100  新西兰政府净债务与GDP之比                        12月       28.8%        --  
    (完)
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