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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:27 BJT

《汇市简讯》汇丰中国PMI公布后，新西兰元/美元面临沉重压力

0212 GMT

* 新西兰元从0.8275美元跌至0.8245美元，因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)从1月的49.5降至2月初值48.3

* 数据公布前新西兰元在0.8265/82间波动

* 短线支撑为1月至2月跌势的50%回档位为0.8243，之后则为2月7日低点0.8212

* 难见反弹，因中国偏空形势令新西兰元面临沉重压力(完)

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