台湾汇市：台币盘初实质交易走贬，跟随亚币全线走疲

路透台北2月20日 - 台币兑美元 周四实质交易趋贬，但未脱离区间。美联储会议纪录支持缩减计划不变支撑美元走强，亚币早盘全线走弱，台币承压，外资也有汇出。

汇银人士指出，韩元 一早就开低走低大贬，这令台币兑美元也同步走弱，早盘虽有出口商抛汇，但外资也进场买汇。只不过，他们认为，在韩元大贬的情况下，台币早盘的实质交易也只到30.320的水位，若缺乏买汇动能，台币兑美元难以贬破30.400的整数关卡。

“今天大概30.400到不了，韩元贬成这样都上不去了。”一小型民营银行交易员表示。

美元指数周四持坚，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录带来支撑力道。该会议纪录显示决策者仍承诺以当前的速度缩减刺激计划。在周三美联储会议纪录公布后，欧元兑美元 从七周高位1.3773拉回至1.3731美元。

汇市交易员认为，国际消息面偏向清淡，而台币市场中实质需求并不高，因此多预料台币近期的区间盘整态势仍将持续。2月5日台币近期低位在30.549。

他们预估，今日主要的成交区间在30.300-30.379。早盘台币兑美元的实质成交区间在30.294-30.320。上日台币实质交易区间主要在30.260-30.305。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.294/30.307左右，上日纽约盘收在30.260。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间10:22，台湾股市 小跌0.44%，报8,539.02点。

* 韩元兑美元 交易在1072.00/72.40，较上日收盘1,065.25走贬

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.30-30.35

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