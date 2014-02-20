版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:29 BJT

离岸人民币：美国联合利华三年期点心债以3.25%询价--销售文件

路透香港2月20日 - 全球综合消费产品大厂--联合利华 再探人民币融资市场，根据路透周四所获销售文件，该企业有意发行三年期点心债，询价利率为3.25%。

此批债券计划发行3亿元。发行人为Unilever N.V.，由Unilever PLC和Unilever United States担保。债券预期发行评级为：A1（穆迪）/A+（标普）。

承销商为汇丰（B&D）和瑞银。

联合利华2011年发行的3亿元点心债将在3月底到期，市场猜测新债是为了借新还旧，当时发行利率为1.15%。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐