离岸人民币：美国联合利华三年期点心债以3.25%询价--销售文件

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 全球综合消费产品大厂--联合利华 再探人民币融资市场，根据路透周四所获销售文件，该企业有意发行三年期点心债，询价利率为3.25%。
此批债券计划发行3亿元。发行人为Unilever N.V.，由Unilever PLC和Unilever United States担保。债券预期发行评级为：A1（穆迪）/A+（标普）。
承销商为汇丰（B&D）和瑞银。
联合利华2011年发行的3亿元点心债将在3月底到期，市场猜测新债是为了借新还旧，当时发行利率为1.15%。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。