台湾数据：1月外销订单金额年减2.8%逊于预期，因春节因素及产业淡季来临

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透台北2月20日 - 台湾经济部周四公布，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。
经济部新闻稿表示，1月的春节及产业淡季令外销订单较12月的高峰明显下滑，惟与去年同月相较电子产品的接单仍成长。经济部认为，今年全球经济成长有望优于去年、且看好欧美成长动能，不过近期的严寒气候也令复苏迟缓。
经济部并称，中国推动产业供应链在地化，以及经济结构调整，减少需求，这可能抑制订单的成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年1月 2013年12月
外销订单 -2.8 +7.4
路透调查 +3.3
订单区域
中国大陆(含港) -3.9 +6.9
美国 -5.0 +6.5
欧洲 +2.0 +11.0
日本 +1.6 +9.3
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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