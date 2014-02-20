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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 16:10 BJT

台湾数据：1月外销订单金额年减2.8%逊于预期，因春节因素及产业淡季来临

路透台北2月20日 - 台湾经济部周四公布，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。

经济部新闻稿表示，1月的春节及产业淡季令外销订单较12月的高峰明显下滑，惟与去年同月相较电子产品的接单仍成长。经济部认为，今年全球经济成长有望优于去年、且看好欧美成长动能，不过近期的严寒气候也令复苏迟缓。

经济部并称，中国推动产业供应链在地化，以及经济结构调整，减少需求，这可能抑制订单的成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年1月 2013年12月

外销订单 -2.8 +7.4

路透调查 +3.3

订单区域

中国大陆(含港) -3.9 +6.9

美国 -5.0 +6.5

欧洲 +2.0 +11.0

日本 +1.6 +9.3

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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