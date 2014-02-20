台湾数据：1月外销订单金额年减2.8%逊于预期，因春节因素及产业淡季来临

经济部新闻稿表示，1月的春节及产业淡季令外销订单较12月的高峰明显下滑，惟与去年同月相较电子产品的接单仍成长。经济部认为，今年全球经济成长有望优于去年、且看好欧美成长动能，不过近期的严寒气候也令复苏迟缓。