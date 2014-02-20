日本央行：经济将超出潜能，尽管上调消费税的影响--审议委员森本宜久

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透东京2月20日 - 日本央行审议委员森本宜久周四称：
* 日本经济将超出潜能，尽管上调消费税会带来影响
* 制定政策时缓和上调消费税产生的影响至关重要
* 如果外界对日本财政状况丧失信心，日债收益率可能因经济基本面因素上升
* 日本经济稳步迈向实现2%的通胀目标
* 非常有可能从2014财年下半年起实现2%的通胀目标
* 需要监控美联储缩减购债对资本流动和实体经济的影响
* 随着发达国家经济复苏惠及亚洲，预期日本出口将逐步扩大
* 受日本央行购债和通胀预期上升的影响，预期实质利率将持续下滑。 (完)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。