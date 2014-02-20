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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 10:40 BJT

日本央行：经济将超出潜能，尽管上调消费税的影响--审议委员森本宜久

路透东京2月20日 - 日本央行审议委员森本宜久周四称：

* 日本经济将超出潜能，尽管上调消费税会带来影响

* 制定政策时缓和上调消费税产生的影响至关重要

* 如果外界对日本财政状况丧失信心，日债收益率可能因经济基本面因素上升

* 日本经济稳步迈向实现2%的通胀目标

* 非常有可能从2014财年下半年起实现2%的通胀目标

* 需要监控美联储缩减购债对资本流动和实体经济的影响

* 随着发达国家经济复苏惠及亚洲，预期日本出口将逐步扩大

* 受日本央行购债和通胀预期上升的影响，预期实质利率将持续下滑。 (完)
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