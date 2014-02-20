离岸人民币：中英正在积极讨论设立伦敦人民币清算行--英财政大臣

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透香港2月20日 - 英国财政大臣欧思邦（George Osborne）周四表示，该国政府正在积极与中国协商，在伦敦设置人民币清算行。
随着人民币扩大国际使用，伦敦离岸中心的人民币交易及投资活动正快速增长。据市场估计目前伦敦人民币外汇交易日均量也达到30-50亿美元，相当于香港的三分之一至四分之一。
中英两国去年6月签署了三年期、规模2,000亿元人民币的双边货币互换协议，成为首个具人民币换汇协议的七大工业国（G7）。英国并在去年底获得800亿元人民币的人民币合格境外投资者（RQFII）额度，可直接投资中国股票、债券、基金及货币市场工具，成为亚洲外首个获RQFII的国家。（完）
(采访 李楠／撰写 李珊珊; 审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。