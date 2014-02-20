离岸人民币：中英正在积极讨论设立伦敦人民币清算行--英财政大臣

随着人民币扩大国际使用，伦敦离岸中心的人民币交易及投资活动正快速增长。据市场估计目前伦敦人民币外汇交易日均量也达到30-50亿美元，相当于香港的三分之一至四分之一。

中英两国去年6月签署了三年期、规模2,000亿元人民币的双边货币互换协议，成为首个具人民币换汇协议的七大工业国（G7）。英国并在去年底获得800亿元人民币的人民币合格境外投资者（RQFII）额度，可直接投资中国股票、债券、基金及货币市场工具，成为亚洲外首个获RQFII的国家。（完）