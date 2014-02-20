日本已公布经济指标--2014/2/20

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% +0.3% r 3月9日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 1月 +0.7% +0.7% 2月27日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +1.3% +1.2% 2月27日 -- ) 工业生产(m/m) 12月 +0.9% r -0.1% r -- -- 失业率 12月 3.7% @ 4.0% @ 2月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差27,900 逆差13,021 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.7% +0.2% 2月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。