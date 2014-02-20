为安抚民众 新加坡或对富人加税

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月19日（记者 Brian Leonal） - 新加坡是知名的全球富人热带避风港，这里拥有专属居住地、停靠超级游艇的船坞、两家赌场以及年度F1方程式赛车赛事。

随着新加坡接近超越瑞士成为全球最大的离岸财富聚集地，公众反对情绪日益激烈迫使政府收敛给予富人的优厚政策。

经济学家们称，新加坡周五可能增加对高端轿车和购买多处房产征税，也可能增加所得税最高税率。新加坡去年宣布了打压过热房地产市场和针对富有住房拥有者的措施。

新加坡所得税最高税率为20%，无资本利得税，长期与富人互为依存，是全球百万富翁最集中的地方。政府数据显示，戴姆勒旗下的奔驰是去年新加坡最畅销的汽车品牌，排名第二的为宝马。

向富人提供服务的商人们表示，他们的客户担忧新政策可能催生新的趋势。面临压力的执政党试图降低新加坡的负担。

“很多人不知道接下来会怎么样。”销售法拉利 、劳斯莱斯 、阿斯顿马丁和兰博基尼 等品牌的SG Vehicles老板Juliet Poh表示。（完）