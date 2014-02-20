《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月20日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *江西省高速 100 10 6 2/21簿记建档 农业银行 AAA(大公) 2/24 2/25 公路投资集团 平安银行 AA+(中债) ======================================================================================== *山东高速集团 150 15 9 2/21簿记建档 平安银行 AAA(中诚信)2/24 2/25 渤海银行 AAA-(中债) ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国水利水电 10 5 12 2/25簿记建档 建设银行 AA+ 2/26 2/27 第七工程局 ======================================================================================= *中建海峡 4 0.5 12 2/27簿记建档 交通银行 AA 2/28 3/3 建设发展 ======================================================================================= *东方集团 15 5 12 2/27簿记建档 民生银行 AA 2/28 3/3 中信银行 ======================================================================================= *广西贺州 8 3 12 2/27簿记建档 国开行 AA 2/28 3/3 投资集团 ======================================================================================= 中国北车 30 30 12 2/21簿记建档 工商银行 AAA 2/24 2/25 浙商银行 ======================================================================================= 安徽皖北 20 10 12 2/21簿记建档 民生银行 AA 2/24 2/25 煤电集团 ======================================================================================= 东海证券 20 10 3 2/21招标 盛京银行 AA 2/24 2/25 上海银行等 ======================================================================================= 东兴证券 24 6 3 2/21招标 光大银行 AA+ 2/24 2/25 宏源证券等 ======================================================================================= 亨通集团 10 5 12 2/21簿记建档 中信银行 AA 2/25 2/26 ======================================================================================= 江苏中南建筑 8 4 12 2/24簿记建档 光大银行 AA- 2/26 2/27 产业集团 ======================================================================================= 天宝股份 6 3 12 2/24簿记建档 平安银行 AA- 2/25 2/26 国开行 ======================================================================================= 中国国电集团 82 82 12 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/26 2/27 国开行 ======================================================================================= 美克投资集团 9 5 12 2/24簿记建档 国开行 AA- 2/25 2/26 ======================================================================================= 山东矿机 7 3.5 12 2/24簿记建档 中国银行 AA- 2/26 2/27 ======================================================================================= 青特集团 5.5 3 12 2/24簿记建档 华夏银行 A+ 2/26 2/27 ======================================================================================= 华泰证券 123 30 87天 2/24招标 中国银行 AAA 2/25 2/25 农业银行等 ======================================================================================= 北京首都 16 7 12 2/24-2/25簿记 北京银行 AA+ 2/26 2/27 农业集团 民生银行 ======================================================================================= 温州市交通 15 7 12 2/25簿记建档 浦发银行 AA 2/27 2/28 投资集团 兴业银行 ======================================================================================= 厦门翔鹭石化 20 10 12 2/25簿记建档 兴业银行 AA 2/26 2/27 ======================================================================================= 圣农发展 5.5 5.5 12 2/26簿记建档 招商银行 AA 2/28 3/3 ======================================================================================= 徐州矿务 20 5 12 2/26簿记建档 中国银行 AA+ 2/28 3/3 集团 交通银行 ======================================================================================= 中国有色 60 30 12 2/26簿记建档 进出口银行 AAA 2/28 3/3 矿业集团 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *天津滨海新区 80 25 7 2/25簿记建档 工商银行 AAA 2/26 2/17 建设投资集团 中信证券 ======================================================================================= *营口港务集团 15.7 15.7 10 2/27簿记建档 中信银行 AA+ 2/28 3/3 ======================================================================================= *巨化集团 5 5 5 2/27簿记建档 浙商银行 AA+ 2/28 3/3 （附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 中国北车 40 20 3 2/24簿记建档 国开行 AAA 2/25 2/26 中信银行 ======================================================================================= 山东山水 22 10 3 2/25簿记建档 招商银行 AA+ 2/27 2/28 水泥集团 兴业银行 ======================================================================================= 新华联控股 37 25 5 2/25簿记建档 招商银行 AA+ 2/27 2/28 招商证券 ======================================================================================= 安徽省皖北 8 8 5 2/25簿记建档 民生银行 AA 2/26 2/27 煤电集团 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 3 2/26簿记建档 招商银行 AA+ 2/27 2/28 集团 ======================================================================================= 中国建筑 12 3 5 2/26簿记建档 兴业银行 AA+ 2/27 2/28 第四工程局 (中国建筑 提供担保) ======================================================================================= 中国宝安 18 9 3 2/26簿记建档 广发银行 AA 2/27 2/28 国泰君安证券 ======================================================================================= 神火股份 24 12 5 2/26簿记建档 光大银行 AA 2/27 2/28 ======================================================================================= 徐州矿务集团 20 10 5 2/26簿记建档 中国银行 AA+ 2/28 3/3 交通银行 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)