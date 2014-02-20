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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 16:57 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月20日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
========================================================================================
*江西省高速    100       10      6   2/21簿记建档    农业银行  AAA(大公)  2/24    2/25
公路投资集团                                         平安银行  AA+(中债) 
========================================================================================
*山东高速集团  150       15      9   2/21簿记建档    平安银行  AAA(中诚信)2/24    2/25
                                                     渤海银行  AAA-(中债) 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*中国水利水电   10      5       12   2/25簿记建档   建设银行    AA+      2/26    2/27
第七工程局   
=======================================================================================
*中建海峡        4      0.5     12   2/27簿记建档   交通银行    AA       2/28    3/3
建设发展 
=======================================================================================
*东方集团       15      5       12   2/27簿记建档   民生银行    AA       2/28    3/3
                                         中信银行  
=======================================================================================
*广西贺州       8       3       12   2/27簿记建档    国开行     AA       2/28    3/3
投资集团   
=======================================================================================
中国北车       30      30       12   2/21簿记建档   工商银行    AAA      2/24    2/25
                                         浙商银行  
=======================================================================================
安徽皖北       20      10       12   2/21簿记建档   民生银行    AA       2/24    2/25
煤电集团     
=======================================================================================
东海证券       20      10        3   2/21招标       盛京银行    AA       2/24    2/25
                                                    上海银行等    
=======================================================================================
东兴证券       24       6        3   2/21招标       光大银行    AA+      2/24    2/25
                                                    宏源证券等    
=======================================================================================
亨通集团       10       5       12   2/21簿记建档   中信银行    AA       2/25    2/26
=======================================================================================
江苏中南建筑    8       4       12   2/24簿记建档   光大银行    AA-      2/26    2/27
产业集团
=======================================================================================  
天宝股份        6       3       12   2/24簿记建档   平安银行    AA-      2/25    2/26
                                         国开行                                      
   
=======================================================================================
中国国电集团   82      82       12   2/24簿记建档   中信银行    AAA      2/26    2/27
                                                    国开行
=======================================================================================
美克投资集团    9       5       12   2/24簿记建档   国开行      AA-      2/25    2/26
=======================================================================================
山东矿机        7      3.5      12   2/24簿记建档   中国银行    AA-      2/26    2/27
       
=======================================================================================
青特集团         5.5     3      12   2/24簿记建档   华夏银行    A+       2/26    2/27 
=======================================================================================
华泰证券       123      30      87天 2/24招标       中国银行    AAA      2/25    2/25
                                         农业银行等
=======================================================================================
北京首都       16       7       12   2/24-2/25簿记  北京银行    AA+      2/26    2/27
农业集团                                            民生银行  
=======================================================================================
温州市交通     15       7       12   2/25簿记建档   浦发银行    AA       2/27    2/28
投资集团                                            兴业银行 
=======================================================================================
厦门翔鹭石化   20      10       12   2/25簿记建档   兴业银行    AA       2/26    2/27
=======================================================================================
圣农发展         5.5      5.5   12   2/26簿记建档   招商银行    AA       2/28    3/3
  
=======================================================================================
徐州矿务        20       5      12   2/26簿记建档   中国银行    AA+      2/28    3/3
集团                                                交通银行
=======================================================================================
中国有色        60      30      12   2/26簿记建档   进出口银行  AAA      2/28    3/3
矿业集团     
=======================================================================================         
                                                                   
浙江大东南      8       4       12    推迟发行      工商银行    AA-       --      --
集团
=======================================================================================
     
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*天津滨海新区 80       25       7    2/25簿记建档   工商银行    AAA      2/26     2/17
建设投资集团                                        中信证券
=======================================================================================  
*营口港务集团 15.7      15.7   10    2/27簿记建档   中信银行    AA+      2/28     3/3
=======================================================================================  
*巨化集团     5          5      5    2/27簿记建档   浙商银行    AA+      2/28     3/3
   （附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权）
=======================================================================================  
中国北车      40        20     3    2/24簿记建档    国开行      AAA      2/25     2/26
                                         中信银行
=======================================================================================  
山东山水      22        10     3    2/25簿记建档    招商银行    AA+      2/27     2/28
水泥集团                                            兴业银行
=======================================================================================  
新华联控股    37        25     5    2/25簿记建档    招商银行    AA+      2/27     2/28
                                                    招商证券
=======================================================================================  
安徽省皖北     8         8     5    2/25簿记建档    民生银行    AA       2/26     2/27
煤电集团
=======================================================================================  
淮北矿业      30        10     3    2/26簿记建档    招商银行    AA+      2/27     2/28
集团
=======================================================================================  
中国建筑      12        3      5    2/26簿记建档    兴业银行    AA+      2/27     2/28
第四工程局                 (中国建筑 提供担保)                                        
=======================================================================================
中国宝安      18        9      3    2/26簿记建档    广发银行    AA       2/27     2/28
                                         国泰君安证券
=======================================================================================
神火股份      24        12     5    2/26簿记建档    光大银行    AA       2/27     2/28
                                         
=======================================================================================  
徐州矿务集团  20        10     5    2/26簿记建档    中国银行    AA+      2/28     3/3
                                                    交通银行    
=======================================================================================  
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行    AA-       --       --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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