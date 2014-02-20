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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:44 BJT

韩国股市：连续第二日下跌，美联储会议记录显示将继续缩减购债

路透首尔2月20日 - 韩国股市周四连续第二日下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的1月会议记录显示，该央行将继续缩减购债计划。

0200GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 下滑0.4%至1,934.93点。该指数盘中一度跌至1,931.51的一周低位。

“本地股市走势平淡，没有哪个板块引领大盘，”Kiwoom Securities的分析师Chun Jung-hoon说。

“KOSPI指数或将继续这种迟滞状态，上档有限...一旦(美国经济指标)摆脱了季节性因素的影响，我们很可能在3月或4月见到市场出现明确方向。”(完)
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