韩国股市：连续第二日下跌，美联储会议记录显示将继续缩减购债

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透首尔2月20日 - 韩国股市周四连续第二日下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的1月会议记录显示，该央行将继续缩减购债计划。
0200GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 下滑0.4%至1,934.93点。该指数盘中一度跌至1,931.51的一周低位。
“本地股市走势平淡，没有哪个板块引领大盘，”Kiwoom Securities的分析师Chun Jung-hoon说。
“KOSPI指数或将继续这种迟滞状态，上档有限...一旦(美国经济指标)摆脱了季节性因素的影响，我们很可能在3月或4月见到市场出现明确方向。”(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。