台湾债市：主要公债殖利率盘初微扬，标债前料区间盘整

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾主要公债殖利率周四盘初微扬。交易员认为，反应FOMC会议记录的利空消息，台债主流券殖利率早盘略随美债走高，目前市场关注周五标售30年券103/5 及下周二标售10年券103/6 的标售结果，料标债前区间盘整的可能性较高。
交易员指出，由于台债紧接着面临两档标债变数，市场静待标债结果释出方向指引，稍令原先多方追价力道减弱，近期盘面皆仅稍微反应一下美债情势，短线主流券殖利率波动幅度趋小，预估标债变数当前，台债殖利率料将陷入区间盘整。
“ 等待标债结果，看市场气氛怎样。”一位外银台债交易员称。
美国公债价格周三下滑，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示委员支持继续缩减购债计划，除非经济发生重大转变。会议记录公布后指标10年期公债 回吐稍早升幅，跌6/32，收益率报2.74%，周二尾盘报2.71%。
交易员观察市场最新动态：
* 美国10年债殖利率亚洲早盘交投仍在2.71%附近。
* 五年券103/4及10年103/6盘初殖利率均随美债微扬。
* 市场静待两档公债标售结果出炉，主流券殖利率料将区间盘整。
* 台股盘初走跌0.4%，但仍守稳8,500点上方，对台债影响有限。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.07-1.10%
* 10年公债103/6发行前交易：1.57-1.61%
本地时间10:43时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.40基点至1.0800%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走高1.10基点报1.5900%。
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--综述：严寒致美国1月房屋开工大降，建筑许可下滑则暗示楼市疲软 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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