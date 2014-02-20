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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:52 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初微扬，标债前料区间盘整

路透台北2月20日 - 台湾主要公债殖利率周四盘初微扬。交易员认为，反应FOMC会议记录的利空消息，台债主流券殖利率早盘略随美债走高，目前市场关注周五标售30年券103/5 及下周二标售10年券103/6 的标售结果，料标债前区间盘整的可能性较高。

交易员指出，由于台债紧接着面临两档标债变数，市场静待标债结果释出方向指引，稍令原先多方追价力道减弱，近期盘面皆仅稍微反应一下美债情势，短线主流券殖利率波动幅度趋小，预估标债变数当前，台债殖利率料将陷入区间盘整。

“ 等待标债结果，看市场气氛怎样。”一位外银台债交易员称。

美国公债价格周三下滑，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示委员支持继续缩减购债计划，除非经济发生重大转变。会议记录公布后指标10年期公债 回吐稍早升幅，跌6/32，收益率报2.74%，周二尾盘报2.71%。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年债殖利率亚洲早盘交投仍在2.71%附近。

* 五年券103/4及10年103/6盘初殖利率均随美债微扬。

* 市场静待两档公债标售结果出炉，主流券殖利率料将区间盘整。

* 台股盘初走跌0.4%，但仍守稳8,500点上方，对台债影响有限。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.07-1.10%

* 10年公债103/6发行前交易：1.57-1.61%

本地时间10:43时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.40基点至1.0800%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走高1.10基点报1.5900%。

以下为最新相关报导链接：

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