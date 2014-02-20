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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 10:58 BJT

离岸人民币：瑞安房地产三年点心债以6.875%定价，发行25亿元

路透香港2月20日 - 根据销售文件，总部位于上海的瑞安房地产 三年期点心债以6.875%定价，较初步指导利率7.125%低25个基点。

该批债券共发行25亿元，获100亿元、122帐户认购，认购倍数为4倍。

投资人类别：资产管理27%、银行11%、私人银行／其他62%；以区域分：71%来自于香港，新加坡28%、欧洲1%。

该期点心债发行人为Shui On Development Holding，由瑞安房地产提供担保。债券将新加坡交易所挂牌，2月26日交割，2017年2月26日到期。

募资所得将用以偿还近期债务以及作为集团未来资本支出之用。

共同承销及簿记经纪人包括：法巴、德银、摩根大通、渣打以及瑞银。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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