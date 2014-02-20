离岸人民币：瑞安房地产三年点心债以6.875%定价，发行25亿元

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 根据销售文件，总部位于上海的瑞安房地产 三年期点心债以6.875%定价，较初步指导利率7.125%低25个基点。
该批债券共发行25亿元，获100亿元、122帐户认购，认购倍数为4倍。
投资人类别：资产管理27%、银行11%、私人银行／其他62%；以区域分：71%来自于香港，新加坡28%、欧洲1%。
该期点心债发行人为Shui On Development Holding，由瑞安房地产提供担保。债券将新加坡交易所挂牌，2月26日交割，2017年2月26日到期。
募资所得将用以偿还近期债务以及作为集团未来资本支出之用。
共同承销及簿记经纪人包括：法巴、德银、摩根大通、渣打以及瑞银。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。