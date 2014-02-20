英国个股：苏格兰皇家银行同意支付2.75亿美元，和解一宗抵押债诉讼案

路透纽约2月19日 - 原告律师们周三表示，苏格兰皇家银行 已经同意支付2.75亿美元来和解一宗美国诉讼案，该案指控其在抵押支持债券业务上误导投资者。

该和解案还必须得到纽约联邦法官的批准。若这宗指控银行在美国不当打包销售抵押支持债券的集体诉讼案落定，其和解金规模将成为美国此类案件中的第三大。

“若达成这样的和解，我们认为是个具体成果。”一位代理原告的律师Steven Toll表示。

苏格兰皇家银行在声明中表示已经为和解拨备了资金，并补充称该案结果不能作为解决其它针对该行抵押支持债券诉讼案的样本。

苏格兰皇家银行上个月曾表示拨备了31亿英镑（约52亿美元），作为法律诉讼相关支出，其中有19亿英镑将用于解决抵押支持债券相关的法律费用。

苏格兰皇家银行股票周三收低0.8%，报3.488英镑。（完）