中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多300亿元

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
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路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(25日)招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发五期债中，除七年期品种采用多重价格(美国式)招标方式外，其他期限均采用单一价格(荷兰式)招标方式。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月25日9:30-10:30
7/10年：2月25日9:30-11:10
招标方式 7年多重价格(美国式)招标；
1/3/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月27日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月26日-2月27日
上市日 1年：3月3日
3/5/7/10年：3月5日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权) (完)
参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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