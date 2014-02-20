《分析师观点》台湾1月外销订单年增率逊预期，欧美天气不佳减弱需求

路透台北2月20日 - 台湾经济部周四公布，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。

经济部新闻稿表示，1月的春节及产业淡季令外销订单较12月的高峰明显下滑，惟与去年同月相较电子产品的接单仍成长。经济部认为，今年全球经济成长有望优于去年、且看好欧美成长动能，不过近期的严寒气候也令复苏迟缓。

经济部并称，中国推动产业供应链在地化，以及经济结构调整，减少需求，这可能抑制订单的成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年1月 2013年12月

外销订单 -2.8 +7.4

路透调查 +3.3

订单区域

中国大陆(含港) -3.9 +6.9

美国 -5.0 +6.5

欧洲 +2.0 +11.0

日本 +1.6 +9.3

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林:

比我们预估的低一点，这与1月逢农历春节导致工作天数减少有关，且国际原物料价格也不好。2月虽会转正，但也因工作天数短，且欧美天气不佳导致需求变淡，顶多成长5%，所以1、2月平均下来顶多打平。我们预计第一季年增率约为2%，相较于去年第四季的成长3.8%，成长动能无法持续。

--永丰金总经分析师 石孝棨：

对于1月外销订单出现负成长感到有点意外，原本预期1月外销订单表现可望受惠于资通讯产品销售佳，轻而易举就可站上400亿美元，初估可能是受到美国天候欠佳的影响，近期攸关台湾外销表现的美国工业生产数据表现也欠佳，市场预估多半受美国冰风雪所拖累，不过天候因素为季节性的影响，应属短暂性影响，不致于影响全年台湾外销订单表现。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低6分，报30.392。

--台股加权股价指数 收低0.61%至8,524.62点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处2月将台湾2014年经济成长率预估上修为2.82%，2014年出口年增率亦上修至3.33%，进口年增率估为3.95%，2014年的通膨率预估则下修至1.07%。