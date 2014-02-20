《分析师观点》台湾1月外销订单年增率逊预期，欧美天气不佳减弱需求

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾经济部周四公布，1月外销订单较上年同期减2.8%，逊于市场预估年增3.3%。经济部并预估2月外销订单金额将较1月略减。
经济部新闻稿表示，1月的春节及产业淡季令外销订单较12月的高峰明显下滑，惟与去年同月相较电子产品的接单仍成长。经济部认为，今年全球经济成长有望优于去年、且看好欧美成长动能，不过近期的严寒气候也令复苏迟缓。
经济部并称，中国推动产业供应链在地化，以及经济结构调整，减少需求，这可能抑制订单的成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年1月 2013年12月
外销订单 -2.8 +7.4
路透调查 +3.3
订单区域
中国大陆(含港) -3.9 +6.9
美国 -5.0 +6.5
欧洲 +2.0 +11.0
日本 +1.6 +9.3
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林:
比我们预估的低一点，这与1月逢农历春节导致工作天数减少有关，且国际原物料价格也不好。2月虽会转正，但也因工作天数短，且欧美天气不佳导致需求变淡，顶多成长5%，所以1、2月平均下来顶多打平。我们预计第一季年增率约为2%，相较于去年第四季的成长3.8%，成长动能无法持续。
--永丰金总经分析师 石孝棨：
对于1月外销订单出现负成长感到有点意外，原本预期1月外销订单表现可望受惠于资通讯产品销售佳，轻而易举就可站上400亿美元，初估可能是受到美国天候欠佳的影响，近期攸关台湾外销表现的美国工业生产数据表现也欠佳，市场预估多半受美国冰风雪所拖累，不过天候因素为季节性的影响，应属短暂性影响，不致于影响全年台湾外销订单表现。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低6分，报30.392。
--台股加权股价指数 收低0.61%至8,524.62点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
--参看台湾外销订单相关新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处2月将台湾2014年经济成长率预估上修为2.82%，2014年出口年增率亦上修至3.33%，进口年增率估为3.95%，2014年的通膨率预估则下修至1.07%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。