全球贸易：日本可能将印尼矿石出口禁令诉请WTO解决--报载

路透东京2月20日 - 日本经济新闻周四报导，日本拟将印尼矿石出口禁令诉请世界贸易组织(WTO)解决。该项禁令已让行业供应大减。

该报导未引述消息来源说，日本政府本月将透过WTO与印尼寻求谈判。如果这个问题未获解决，日本将要求WTO指派一个小组来进行调查。

报导称，如果与印尼的谈判破裂，日本可能与中国联手寻求救济行动。

日本经济产业省负责处理遵守WTO规定及解决争议的官员Osamu Onodera对路透说，目前尚未决定是否将此议题诉诸WTO，但不排除这个可能性。“诉诸WTO是我们的选项之一，但我们还没有任何决定。”

日本拥有全球最大不锈钢生产企业，但在印尼上个月实施出口禁令之后，日本面临进口成本升高，且难以找到新的镍供应来源。

印尼在1月12日起禁止未经加工的镍及其他矿石出口，此后全球镍价即大涨。印尼实施禁令的目的是想迫使企业在本国提炼矿石，为该国天然资源追求更高收益。