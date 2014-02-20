全球贸易：日本可能将印尼矿石出口禁令诉请WTO解决--报载

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透东京2月20日 - 日本经济新闻周四报导，日本拟将印尼矿石出口禁令诉请世界贸易组织(WTO)解决。该项禁令已让行业供应大减。
该报导未引述消息来源说，日本政府本月将透过WTO与印尼寻求谈判。如果这个问题未获解决，日本将要求WTO指派一个小组来进行调查。
报导称，如果与印尼的谈判破裂，日本可能与中国联手寻求救济行动。
日本经济产业省负责处理遵守WTO规定及解决争议的官员Osamu Onodera对路透说，目前尚未决定是否将此议题诉诸WTO，但不排除这个可能性。“诉诸WTO是我们的选项之一，但我们还没有任何决定。”
日本拥有全球最大不锈钢生产企业，但在印尼上个月实施出口禁令之后，日本面临进口成本升高，且难以找到新的镍供应来源。
印尼在1月12日起禁止未经加工的镍及其他矿石出口，此后全球镍价即大涨。印尼实施禁令的目的是想迫使企业在本国提炼矿石，为该国天然资源追求更高收益。
2012年，日本进口镍矿石中有44%来自印尼。印尼矿业官员1月底时曾预估，2014年镍矿石产量将大减94%至350万吨。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。