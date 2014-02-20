更新版1-全球经济：澳洲呼吁G20设立明确成长目标

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
**增长**
国库部长霍基重申，G20要确立全球经济增长目标并努力实现。
“我认为还是值得要制定具体审慎的目标，关于增长不应泛泛而论，要多加沟通推动增长。”他说道。
不过这样的提议招致质疑，德国政府消息人士批评道这是“有点儿过时的经济计划形式”。
霍基亦提到完善IMF监管和配额改革至关重要，配额改革将赋予中国、印度和巴西等新兴国家在IMF享有更大话语权。该计划因未获得美国的认可已经停滞，这令很多发展中经济体感到不满。
霍基表示金融监管方面取得了很大进步，但要注意过犹不及。
霍基提到，全球课税体系并没有同全球商业领域的变动同步，这是全球资金匮乏的各政府面临的主要问题之一。
“面对这些变动，G20今年将协同一致确保我们的税收体系能赶上商业领域的变动。”(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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