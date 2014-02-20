中国债市：今明两年发行的铁道债利息收入继续减半征所得税--财政部

路透上海2月20日 - 中国财政部周四公告称，对企业持有2014年和2015年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税，这亦延续了过去三年的政策。 公告称，中国铁路建设债券是指经国家发展改革委核准，以中国铁路总公司为发行和偿还主体的债券。

财政部2011年10月曾公告称，对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税，以缓解当时发行难的局面。

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013-2015年对铁路总公司实行过渡性补贴。

去年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度为超出"红线"外的特批额度。

中国铁道部改革方案于2013年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完)

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