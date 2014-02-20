中国债市：今明两年发行的铁道债利息收入继续减半征所得税--财政部

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海2月20日 - 中国财政部周四公告称，对企业持有2014年和2015年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税，这亦延续了过去三年的政策。 公告称，中国铁路建设债券是指经国家发展改革委核准，以中国铁路总公司为发行和偿还主体的债券。
财政部2011年10月曾公告称，对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税，以缓解当时发行难的局面。
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013-2015年对铁路总公司实行过渡性补贴。
去年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于2013年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完)
参看相关细节，请点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。