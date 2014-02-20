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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 11:16 BJT

韩国汇市：韩元早盘下跌0.7%，因美联储将继续缩减刺激政策

美联储周三公布会议记录显示，许多决策者认为只有经济前景发生重大改变，才会暂停进一步缩减购债的计划。

“考虑到市场信心和进口商对美元的强劲需求，(美元)料可维持1,070的水准。”一外资银行交易员说。

三年期公债3月期货持稳于105.93。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,072.4 1,065.5

日圆/韩元 10.5189/270 10.4089

韩国公债期货 * 105.93 105.93

韩国综合股价指数 1,929.06 1,942.93

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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