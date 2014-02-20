香港新股：中国艺术品拍卖行保利文化IPO拟筹高至26亿港元--销售文件

路透香港2月20日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的艺术品拍卖行--保利文化集团股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至26亿港元，这将是本地首家上市拍卖行。

保利文化设定IPO招股价区间为每股28.2-33港元，未计入超额配售权初步拟发售7,778.1万股H股，相当于扩大后股本33%的股份，其中90.9%为新股，9.1%旧股由全国社会保障基金卖出。

该公司已锁定工银瑞信资产管理公司为基础投资者，将认购其2,000万美元的股份，这批股份设有六个月禁售期。工银瑞信为中国工商银行 与瑞信 的合资公司。

保利文化今天开始路演，28日定价，3月6日在联交所挂牌上市。中信里昂负责是次IPO安排。

据载于联交所的上市文件显示，保利文化主要从事艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务。公司前身是保利文化艺术，由中国保利集团于2000年成立，至2009年更名为保利文化集团。

保利集团是一家由国资委直接监管的大型国有企业，除从事文化艺术业务外，主要从事军民品贸易及业务、房地产开发、矿产资源领域投资开发以及民爆器材生产及爆破服务。旗下香港上市公司包括保利置业集团 。保利文化董事长陈洪生同时担任保利置业执行董事。

保利文化于2012年度收入为16.5亿元人民币，净利2.42亿元，分别按年下跌6%及30%。期内艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务的经营溢利率分别为59.2%、5.8%及14%。

该公司预期，2013年度其收入将不少于2012年度。截至去年10月底止其10个月收入则按年升17%至14.6亿元，净利下跌9%至1.74亿元。

中国（包括香港）的艺术品拍卖成交总额于2003年开始大幅增长，而2012年其复合增长率达42.3%。全球艺术品市场投资和消费的重心由发达国家逐渐向新兴市场转移，就拍卖成交额而言，自2010年起，中国已成为世界高雅艺术品最大的拍卖市场，而北京及香港为两个主导中心。

艺术品拍卖市场受经济的整体实力和稳定性以及金融市场表现的影响。2011年中国的艺术品拍卖年成交额按年上升49.4%至856.5亿元，但2012年受全球及国内经济不景气的影响，年成交额下滑32.8%，为自2009年爆炸性发展后首次出现负增长。