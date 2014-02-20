澳新汇市：澳元和新西兰元携手走低，受累于中国PMI数据和美联储会议记录

“最近几周有关中国成长的疑虑益发增加，市场期待能有好转，所以这样的数据让人失望。”新西兰国民银行分析师Kimberly Martin说。

“在这种情况下澳元就受挫了，连带也伤及新西兰元。”

澳元脚步已经沉重，在年内迄今高位0.9080-90区域很难再向上突破。这里也是澳元从10月至1月跌势的38.2%回档位。

澳元第一道支撑位在0.8910美元，阻力位约在0.9010。

中国数据公布之后，新西兰元 从0.8275美元跌至两周低点0.8245。

新西兰元短线支撑在0.8210/20，阻力位在0.8300附近。

澳新货币兑美元以外货币也下跌，兑日圆、欧元及英镑均明显下滑。(完)

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